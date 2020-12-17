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Опрос: около 30% украинцев считают, что меры противодействия COVID-19 в стране слишком мягкие

Киев • УНН

 • 10856 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Украине почти 30% опрошенных считают, что введенные властями меры по борьбе с коронавирусной болезнью COVID-19 слишком мягкие, 9% наоборот - слишком жесткими. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает УНН.

Опрос: около 30% украинцев считают, что меры противодействия COVID-19 в стране слишком мягкие

"49% опрошенных считают меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, оптимальные. 29% считают их слишком мягкими, 9% наоборот - слишком жесткими", - говорится в результатах исследования.

Также сообщается, что 82% считают, что сейчас Украине больше не хватает порядка, даже если это ограничит определенные свободы. 10% - что не хватает больше свобод, даже если это уменьшит порядок. За последние 3 года запрос на порядок достаточно вырос (с 63 до 82%).

Отмечается, что опрос проведен 12-14 декабря 2020 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативная по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность - 2500 респондентов. Метод опроса - CATI (телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Напомним, правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января.

Как сообщалось, в Минздраве посоветовали воздержаться от поездок во время новогодних праздников.

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