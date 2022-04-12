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Операція з оборони Києва була успішною, але про безпеку говорити зарано – КМВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Операція з оборони Києва була успішною, але про безпеку у столиці говорити зарано. Про це повідомив голова київської міської військової адміністрації Сергій Корнійчук в ефірі національного телемарафону, передає УНН з посиланням на КМДА.

Операція з оборони Києва була успішною, але про безпеку говорити зарано – КМВА

Цитата

"Сьогодні можна констатувати, що операція по обороні Києва тривала з 24 лютого до 2 квітня. Мета операції досягнута. Противник був зупинений, йому нанесені значні втрати, дезорганізовано його управління системи матеріально-технічного забезпечення, особовий склад деморалізований", – розповів Корнійчук.

Деталі

За його словами, операцію можна вважати завершеною. Але загроза для Києва не зникла. Противник не відмовився від своїх агресивних намірів. Тому сили оборони повинні бути готові в подальшому захищати столицю.

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"Важливо провести глибокий аналіз проведення даної операції, при чому на етапі як підготовки, так і її проведення. Необхідно зрозуміти що нам вдалося досягти, а чого не вдалося, які причини, що необхідно зробити, щоб ці недоліки не допустити та в цілому покращити оборону столиці", – запевнив Корнійчук.

Він підкреслив, що оборона столиці готувалась багатоешелонованою. Такою, яка могла б витримати як штурм великого угрупування військ з різних напрямків, так і довготривале оточення.

"Маючи значну перевагу у силах та засобах, особливо в перші дні оборони Києва, противник не зміг заволодіти наступальною ініціативою. Це сталося завдяки правильній побудові оборони, ефективному використанню природних барʼєрних рубежів та безумовно героїзмом наших захисників", – зауважив начальник штабу КМВА.

Доповнення

Кличко закликав поки що не повертатися до Києва, є загроза обстрілів.

Нагадаємо

Американські і західні посадові висловили думку, що нещодавні стратегічні зміни в росії не обов'язково означають, що президент рф володимир путін відмовився від спроб захопити українську столицю Київ.

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