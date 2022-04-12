Операция по обороне Киева была успешной, но о безопасности говорить рано – КГВА

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"Сегодня можно констатировать, что операция по обороне Киева продолжалась с 24 февраля до 2 апреля. Цель операции достигнута. Противник был остановлен, ему нанесены значительные потери, дезорганизовано его управление системы материально-технического обеспечения, личный состав деморализован", - рассказал Корнейчук.

Детали

По его словам, операцию можно считать завершенной. Но угроза для Киева не исчезла. Противник не отказался от своих агрессивных намерений. Поэтому силы обороны должны быть готовы в дальнейшем защищать столицу.

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"Важно провести глубокий анализ проведения данной операции, причем как на этапе подготовки, так и ее проведения. Необходимо понять что нам удалось достичь, а чего не удалось, каковы причины, что необходимо сделать, чтобы эти недостатки не допустить и в целом улучшить оборону столицы", - заверил Корнийчук.

Он подчеркнул, что оборона столицы готовилась эшелонированной. Такой, которая могла бы выдержать как штурм большого группировки войск с разных направлений, так и длительное окружение.

"Имея значительное превосходство в силах и средствах, особенно в первые дни обороны Киева, противник не смог завладеть наступательной инициативой. Это случилось благодаря правильному построению обороны, эффективному использованию природных барьерных рубежей и безусловно героизмом наших защитников", - отметил начальник штаба КМВА.

Дополнение

Кличко призвал пока что не возвращаться в Киев, есть угроза обстрелов.

Напомним

Американские и западные должностные выразили мнение, что недавние стратегические изменения в россии не обязательно означают, что президент рф владимир путин отказался от попыток захватить украинскую столицу Киев.



