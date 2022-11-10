Опалювальний сезон і захист об'єктів критичної інфраструктури: Шмигаль зібрав голів областей на нараду

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Як повідомив Шмигаль, загалом підключено до тепла вже близько 70% будинків та соціальної інфраструктури. В усіх областях і містах також мають бути якісно облаштовані пункти обігріву. Це особиста відповідальність голів ОВА. Рішенням Уряду звільнено від сплати ПДВ та ввізного мита важливі для проходження опалювального сезону товари.

Економія електроенергії так само залишається головним завданням для всіх споживачів. Так ми допомагаємо енергетикам балансувати енергосистему, наголосив Шмигаль.

За його словами, обговорили питання захисту об'єктів критичної інфраструктури - поставив відповідні завдання головам областей та урядовцям.

Окремо торкнулися розміщення ВПО. Скоординували ці питання з Мінрегіоном та Мінсоцполітики.

"Все маємо робити швидко й ефективно, аби забезпечити українців світлом, водою та теплом", - резюмував Шмигаль.

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Нагадаємо

Як повідомив на засіданні уряду 8 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль, майже 60% всіх об’єктів по країні вже підключені до тепла.