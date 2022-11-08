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В Україні скасували податки на ввезення генераторів, акумуляторів та обігрівачів

В Україні скасували податки на ввезення генераторів, акумуляторів та обігрівачів

Київ • УНН

 • 282626 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Кабінет міністрів України затвердив постанову, якою скасовує податки на ввезення важливих товарів для проходження опалювального сезону. Про це на засіданні Уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні Кабінет міністрів затвердить постанову, завдяки якій від сплати ПДВ та ввізного мита будуть звільнені важливі для проходження цього опалювального сезону товари”, – заявив він.

Деталі

Мова йде про газогенератори, електричні двигуни та генератори, електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі та обігрівачі, а також деякі інші товари для енергетики та забезпечення тепла.

Шмигаль наголосив, що це важливо, аби зараз прискорити ремонти, покращити забезпечення світлом, і теплом, задовільнити попит населення а також зменшити ціни на відповідну продукцію.

“Підтримкою з боку Уряду для всіх українців на цю зиму є мораторій на підвищення всіх комунальних тарифів, зокрема тарифів на тепло, які складають узимку більшу частину платіжки”, – додав він.

Зокрема, майже 2,5 млн домогосподарств отримують субсидії. Їх кількість у наступні місяці буде більшою, адже люди зараз продовжують звертатися за відповідною допомогою.

Середній розмір субсидії прогнозовано складе близько 1800 грн на місяць. За словами Шмигаля, у бюджеті як на цей, так і на наступний рік достатньо коштів, аби підтримати найбільш вразливі верстви населення та надати необхідний обсяг допомоги у вигляді субсидій.

Доповнення

Шмигаль повідомив, що Україна від донорів отримала 700 генераторів. Ще 900 буде доставлено від них найближчим часом.

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