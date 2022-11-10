Отопительный сезон и защита объектов критической инфраструктуры: Шмыгаль собрал председателей областей на совещание

Детали

Как сообщил Шмигаль, всего подключено к теплу уже около 70% домов и социальной инфраструктуры. Во всех областях и городах должны быть качественно обустроены пункты обогрева. Это личная ответственность председателей ОВА. Решением Правительства освобождены от уплаты НДС и ввозной пошлины важные для прохождения отопительного сезона товары.

Экономия электроэнергии также остается главной задачей для всех потребителей. Так мы помогаем энергетикам балансировать энергосистему, подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, обсудили вопросы защиты объектов критической инфраструктуры – поставил соответствующие задачи главам областей и чиновникам.

Отдельно коснулись размещения ВПЛ. Скоординировали эти вопросы с Минрегионом и Минсоцполитикой.

"Все должны делать быстро и эффективно, чтобы обеспечить украинцев светом, водой и теплом", - резюмировал Шмыгаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помогла погода и экономия: Украина начала использовать запасы газа рекордно поздно

Напомним

Как сообщил на заседании правительства 8 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль, почти 60% всех объектов по стране уже подключены к теплу.