ООС: за добу бойовики не порушували режиму тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. За добу бойовики жодного разу не порушили режим тиші. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Михайло Шаравара, передає УНН.
"Від початку поточної доби станом на 12:00, порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було", - сказав Шаравара.
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Нагадаємо, 7 січня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.