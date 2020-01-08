На окупованій частині Луганщини місія ОБСЄ виявила 7 установок "Град"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Спостерігачі Спеціальної моніторингової Місії ОБСЄ виявили на окупованій території Луганської області 7 одиниць реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град". Про це передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.
"На тимчасово окупованій території Луганської області виявлено озброєння збройних формувань РФ, яке знаходиться з порушенням Мінських домовленостей… У звіті Спеціальної моніторингової Місії ОБСЄ від 7 січня оприлюднена інформація, що 4 січня на непідконтрольній урядові України території на полігоні в районі н.п. Міусинськ міні-БПЛА (безпілотний літальний апарат - ред.) зафіксував 7 одиниць реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122-мм), що були розміщені з порушенням ліній відведення", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що безпілотник зафіксував озброєння, яке було розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання. На полігоні в районі Міусинська було зафіксовано 10 122-мм самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", 12 122-мм буксируваних гаубиць Д-30 "Жаба", та 3 танки Т-64, а неподалік Хрустального – 18 буксируваних гаубиць – десять 152-мм 2А65 "Мста-Б" та вісім 152-мм 2A36 "Гіацинт-Б". Також було виявлено 10 танків Т-64.
"Зокрема, у Куйбишевському районі Донецька (відстань до лінії розмежування — близько 8 км) противником розміщено 152-мм гаубиці "Гіацинт-Б" зі складу окремої артилерійської бригади 1 АК (Донецьк) ЗС РФ", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, на території Луганської області виявили 22 установки "Град".