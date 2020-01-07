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На території Луганської області виявили 22 установки "Град"

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ виявили на тимчасово окупованих територіях Луганщини реактивні системи залпового вогню БМ-21 “Град” у кількості 22 одиниці. Про це повідомляє пресцентр ООС, передає УНН.

“Українська сторона спільного центру з контролю та координації (СЦКК) питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що збройні формування Російської Федерації продовжують грубо порушувати Мінські домовленості, розміщуючи військову техніку з порушенням ліній відведення. У звіті Спеціальної моніторингової Місії ОБСЄ від 6 січня оприлюднена інформація, що на непідконтрольній урядові України території зафіксовано озброєння, яке розміщене з порушенням ліній відведення. Зокрема, 4 січня поблизу населеного пункту Хрустальний (кол. Красний Луч) патруль ССМ ОБСЄ зафіксував 22 одиниці реактивних систем залпового вогню (БМ-21 „Град“, 122 мм)”, — йдеться у повідомленні.

В СЦКК зазначили, що “своїми діями збройні формування Російської Федерації вкотре демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверто нехтують взятими зобов’язаннями в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування сторін”.

Нагадаємо, раніше бойовики не допустили місію ОБСЄ до пунктів пропуску на кордоні з РФ. А 1 січня СММ ОБСЄ зафіксували на окупованій частині Донецької області розміщення з порушенням чотирьох реактивних систем залпового вогню “Град”.

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