СЦКК: бойовики не допустили місію ОБСЄ до пунктів пропуску на кордоні з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Бойовики на Донбасі у період Новорічних свят вчергове обмежували спроможності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вести спостереження у прикордонних районах, які не контролюються урядом України. Про це повідомляє Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.
"У щоденному звіті СММ ОБСЄ від 3 січня 2020 року інформує про випадки заборони перебування патруля Місії у пунктах пропуску на кордоні з Російською Федерацією. 31 грудня у пункті пропуску на кордоні неподалік населеного пункту Довжанське, 2 січня у пунктах пропуску біля населених пунктів Ізварине та Сєверний членами збройних формувань Російської Федерації було запропоновано патрулю Місії залишити вище зазначені пункти пропуску", - йдеться у повідомленні.
У СЦКК підкреслюють, що такі дії "можуть мати за мету приховати постачання озброєння і військової техніки, паливно-мастильних матеріалів, перевезення особового складу або взагалі пересування військ зі сторони Російської Федерації на непідконтрольну уряду України територію".
"Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін звертає увагу представників збройних формувань РФ на не припустимість дій по перешкоджанню виконання представниками СММ ОБСЄ мандату Місії, а також на необхідність використання можливостей технічних засобів спостереження СММ", - сказано у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, спостерігачі СММ ОБСЄ 1 січня зафіксували на окупованій частині Донецької області розміщення з порушенням чотирьох реактивних систем залпового вогню "Град".