На оккупированной части Луганской области мисия ОБСЕ обнаружила 7 установок "Град"

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111736 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 114866 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 113342 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 127046 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105046 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107886 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108009 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131871 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130642 просмотра

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На оккупированной части Луганской области мисия ОБСЕ обнаружила 7 установок "Град"

На оккупированной части Луганской области мисия ОБСЕ обнаружила 7 установок "Град"

Киев  •  УНН

 • 12874 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили на оккупированной территории Луганской области 7 единиц реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

"На временно оккупированной территории Луганской области выявлено вооружение вооруженных формирований РФ, которое находится с нарушением Минских договоренностей... В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 7 января обнародована информация, что 4 января на неподконтрольной правительству Украины территории на полигоне в районе н.п. Миусинск мини-БПЛА (беспилотный летательный аппарат - ред.) зафиксировал 7 единиц реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122-мм), которые были размещены с нарушением линий отвода", - говорится в сообщении.

Также указано, что беспилотник зафиксировал вооружение, которое было размещено по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения. На полигоне в районе Миусинска было зафиксировано 10 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 12 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка", и 3 танка Т-64, а неподалеку Хрустального - 18 буксируемых гаубиц - 10 152-мм 2А65 "Мста-Б" и 8 152-мм 2A36 "Гиацинт-Б". Также было выявлено 10 танков Т-64.

"В частности, в Куйбышевском районе Донецка (расстояние до линии разграничения - около 8 км) противником размещено 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б" из состава отдельной артиллерийской бригады 1 АК (Донецк) ВС РФ", - добавили в пресс-службе.

Напомним, на территории Луганской области обнаружили 22 установки "Град".

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