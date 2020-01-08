ООС: за сутки боевики не нарушали режима тишины

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00, нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было", - сказал Шаравара.

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Напомним, 7 января вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.