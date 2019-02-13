ООС: ворожими обстрілами поранено військовослужбовця ЗСУ

"Протягом поточної доби, у період з 00:00 до 18:00, противник обстріляв позиції наших військ шість разів, один із яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції українських бійців з мінометів калібру 120 мм у районі села Водяне, двічі – з протитанкових ракетних комплексів, станкових гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів у районі населеного пункту Павлопіль, з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї поблизу міста Авдіївка.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв українських захисників із гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі селища Кримське та з великокаліберних кулеметів позиції наших військових поблизу населеного пункту Новолуганське.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець ОС отримав поранення.

"Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь шляхом застосування чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що з початку доби бойовики 3 рази обстріляли позицій українських військових.

Нагадаємо, у селищі Зайцеве у Донецькій області під обстріл бойовиків потрапив житловий будинок.