ООС: вражескими обстрелами ранен военнослужащий ВСУ

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Представители незаконных вооруженных формирований обстреляли позиции украинских войск шесть раз. Вследствие обстрелов один военнослужащий ОС получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник обстрелял позиции наших войск шесть раз, один из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских бойцов из минометов калибра 120 мм в районе села Водяное, дважды - из противотанковых ракетных комплексов, станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Павлополь, из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе поселка Крымское и из крупнокалиберных пулеметов позиции наших военных вблизи населенного пункта Новолуганское.

Вследствие обстрелов один военнослужащий ОС получил ранения.

"Подразделения, которые обороняются, в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с начала суток боевики 3 раза обстреляли позиций украинских военных.

Напомним, в поселке Зайцево в Донецкой области под обстрел боевиков попал жилой дом.

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