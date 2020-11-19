ООС: від початку доби порушень "режиму тиші" бойовиками не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Від початку доби, 19 листопада, бойовики не порушували “режим тиші” на Донбасі. За минулу добу, 18 листопада, бойовики один раз обстріляли позиції ЗСУ. Попри це, у штабі ООС повідомили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, інформує УНН.
“Упродовж минулої доби, 18 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. В районі населеного пункту Мар’їнка ворог застосував стрілецьку зброю”, — повідомили у штабі.
Зазначається, що постріли “не становили загрози життю та здоров’ю” українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.
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“Від початку поточної доби, 19 листопада, порушень умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша”, — повідомили у пресцентрі штабу ООС.
“Підрозділи Збройних Сил України, інших складових сил оборони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням в операції, що проводиться на території Донецької та Луганської областей”, — резюмували військові.
Нагадаємо, раніше Посольство США в Україні виступило із закликом до Російської Федерації відкрити всі пункти в’їзду-виїзду на Донбасі.