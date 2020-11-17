У США закликали Росію відкрити всі КПВВ на Донбасі

“Ми закликаємо Росію слідувати ініціативі України та відкрити всі пункти в’їзду-виїзду на Донбасі та дозволити мирним жителям України одержувати пенсії та купувати ліки. Росія та її поплічники повинні припинити перешкоджати прогресу на шляху до миру коштом мирних жителів”, — сказано в заяві.

Нагадаємо, станом на 16 листопада на Донбасі функціонувало сім КПВВ, проте фактичний пропуск громадян здійснювався лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду “Станиця Луганська” та “Новотроїцьке”.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський закликав українців на тимчасово окупованій території зробити висновки, хто насправді блокує роботу КПВВ на Донеччині та Луганщині, адже Україна зі свого боку їх відкрила.