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ООС: с начала суток нарушений "режима тишины" боевиками не зафиксировано

ООС: с начала суток нарушений "режима тишины" боевиками не зафиксировано

Киев  •  УНН

 • 12402 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. С начала суток, 19 ноября, боевики не нарушали "режим тишины" на Донбассе. За прошедшие сутки, 18 ноября, боевики один раз обстреляли позиции ВСУ. Несмотря на это, в штабе ООС сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, передает УНН.

“За прошедшие сутки, 18 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. В районе населенного пункта Марьинка враг применил стрелковое оружие”, — сообщили в штабе.

Отмечается, что выстрелы “не представляли угрозы жизни и здоровью” украинских защитников, поэтому огонь они не открывали.

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“С начала текущих суток, 19 ноября, нарушений условий договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина”, — сообщили в пресс-центре штаба ООС.

“Подразделения Вооруженных Сил Украины, других составляющих сил обороны продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению в операции, проводимой на территории Донецкой и Луганской областей”, — резюмировали военные.

Напомним, ранее Посольство США в Украине выступило с призывом к Российской Федерации открыть все пункты въезда-выезда на Донбассе.

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