ООС: бойовики здійснили 4 обстріли, один український військовий загинув

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Від початку поточної доби, станом на 12:00 нашими захисниками зафіксовано чотири прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає УНН.

Усі сьогоднішні збройні провокації ворог здійснив з напрямку окупованої Ужівки в бік позицій оборонців Водяного.

Спочатку окупанти порушили режим тиші після 01:00 ночі застосувавши стрілецьку зброю.

Далі, близько 09:00 зафіксовано веденню ворожого снайперського вогню.

Після 09:35 наші воїни зафіксували розриви чотирьох ворожих мін калібру 82 мм, а о 10:40 російсько-окупаційні війська ввели в дію міномет вже 120-го калібру, випустивши чотири боєприпаси.

Від початку цієї доби Об’єднані сили зазнали втрати — внаслідок прицільних ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець.

Нагадаємо, 29 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню.

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