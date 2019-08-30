ООС: боевики совершили 4 обстрела, один украинский военный погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 нашими защитниками зафиксировано четыре прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает УНН.
Все сегодняшние вооруженные провокации враг совершил по направлению оккупированной Ужовки в сторону позиций защитников Водяного.
Сначала оккупанты нарушили режим тишины после 1:00 ночи применив стрелковое оружие.
Далее, около 09:00 зафиксировано ведение враждебного снайперского огня.
После 9:35 наши воины зафиксировали разрывы четырех вражеских мин калибра 82 мм, а в 10:40 российско-оккупационные войска ввели в действие миномет уже 120-го калибра, выпустив четыре боеприпаса.
С начала этих суток Объединенные силы понесли потери - вследствие прицельных вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий.
Напомним, 29 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня.