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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 5970 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113607 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124416 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115890 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121650 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126204 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151395 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 150821 просмотра

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ООС: боевики совершили 4 обстрела, один украинский военный погиб

ООС: боевики совершили 4 обстрела, один украинский военный погиб

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 нашими защитниками зафиксировано четыре прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает УНН.

Все сегодняшние вооруженные провокации враг совершил по направлению оккупированной Ужовки в сторону позиций защитников Водяного.

Сначала оккупанты нарушили режим тишины после 1:00 ночи применив стрелковое оружие.

Далее, около 09:00 зафиксировано ведение враждебного снайперского огня.

После 9:35 наши воины зафиксировали разрывы четырех вражеских мин калибра 82 мм, а в 10:40 российско-оккупационные войска ввели в действие миномет уже 120-го калибра, выпустив четыре боеприпаса.

С начала этих суток Объединенные силы понесли потери - вследствие прицельных вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий.

Напомним, 29 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня.

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