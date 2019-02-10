ООС: бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ

"Протягом поточної доби, у період з 00:00 до 18:00, противник тричі обстріляв позиції наших військ, в тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики обстріляли позиції українських військ

поблизу села Гнутове з мінометів калібру 82 мм, а також в районі міста Красногорівка зі стрілецької зброї.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли українських захисників із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Світлодарськ.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

"Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - зазначили у штабі.

Раніше повідомлялося, що з початку доби у зоні ООС не було обстрілів.

Як повідомляв УНН, бойовики знову глушили безпілотник ОБСЄ.