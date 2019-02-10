ООС: боевики трижды обстреляли позиции ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Незаконные вооруженные формирования трижды обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник трижды обстрелял позиции наших войск, в том числе один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружение", - говорится в сообщении.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции украинских войск
вблизи села Гнутово из минометов калибра 82 мм, а также в районе города Красногоровка из стрелкового оружия.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Светлодарск.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
"Подразделения, которые обороняются, в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - отметили в штабе.
Ранее сообщалось, что с начала суток в зоне ООС не было обстрелов.
Как сообщал УНН, боевики снова глушили беспилотник ОБСЕ.