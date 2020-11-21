ООС: бойовики сім разів порушили "режим тиші"

“Упродовж минулої доби, 20 листопада, у смугах відповідальності українських бригад зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, у районі населеного пункту Шуми ворог застосував стрілецьку зброю, а неподалік Кам’янки, Водяного, Піщевика, Павлопіля та Авдіївки — стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.

Також, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного, окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ використовуючи заборонені міни ПОМ-2”, — йдеться у повідомленні штабу.

Зазначається, що бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

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“Від початку поточної доби, 21 листопада, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано”, — повідомили військові.

“Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню, що вступили в дію 27 липня 2020 року та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю”, — резюмували військові.

Раніше розвідка повідомила, що бойовики на Донбасі розпочали призов.