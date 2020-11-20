Бойовики на Донбасі розпочали призов - розвідка

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ активізувало заходи з підтримання у готовності до застосування з’єднань і частин армійських корпусів російсько-окупаційних військ. Цього тижня окупантами розпочато чергову кампанію з призову чоловічого населення віком від 18 до 45 років для проходження зборів з резервістами у період з 23 по 27 листопада", - повідомила Шевченко.

За її словами, з метою підготовки резервістів противником проведено уточнення мобілізаційного резерву російсько-окупаційних військ, організовано вручення “військовозобов’язаним” призовних повісток та розгорнуто польові табори на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, за даними розвідки, командування Збройних сил Російської Федерації продовжує підвищувати бойову готовність бойовиків.