Збройні сили РФ продовжують підвищувати бойову готовність бойовиків – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Командування Збройних сил Російської Федерації продовжує підвищувати бойову готовність бойовиків. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.
"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ продовжує підвищувати бойову готовність оперативного угруповання російських окупаційних військ. Минулого тижня на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях відбулося масштабне командно-штабне навчання із залученням сил територіальної оборони. Особлива увага приділялась відпрацюванню питань забезпечення стійкості системи управління та зв’язку за рахунок розгортання нових запасних командних пунктів", - повідомив він.
Зазначається, що водночас у ході навчання комісіями генерального штабу та Південного військового округу ЗС РФ були уточнені оперативні плани застосування з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК проти Об’єднаних сил.
Нагадаємо, за даними розвідки, російські куратори проводять на окупованій частині Донбасу заходи із прискорення примусової паспортизації населення.