Збройні сили РФ продовжують підвищувати бойову готовність бойовиків – розвідка

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ продовжує підвищувати бойову готовність оперативного угруповання російських окупаційних військ. Минулого тижня на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях відбулося масштабне командно-штабне навчання із залученням сил територіальної оборони. Особлива увага приділялась відпрацюванню питань забезпечення стійкості системи управління та зв’язку за рахунок розгортання нових запасних командних пунктів", - повідомив він.

Зазначається, що водночас у ході навчання комісіями генерального штабу та Південного військового округу ЗС РФ були уточнені оперативні плани застосування з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК проти Об’єднаних сил.

Нагадаємо, за даними розвідки, російські куратори проводять на окупованій частині Донбасу заходи із прискорення примусової паспортизації населення.