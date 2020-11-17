Вооруженные силы РФ продолжают повышать боевую готовность боевиков - разведка

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ продолжает повышать боевую готовность оперативной группировки российских оккупационных войск. На прошлой неделе на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях состоялось масштабное командно-штабное учение с привлечением сил территориальной обороны. Особое внимание уделялось отработке вопросов обеспечения устойчивости системы управления и связи за счет развертывания новых запасных командных пунктов", - сообщил он.

Отмечается, что одновременно в ходе учения комиссиями генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ были уточнены оперативные планы применения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК против Объединенных сил.

Напомним, по данным разведки, российские кураторы проводят на оккупированной части Донбасса меры по ускорению принудительной паспортизации населения.