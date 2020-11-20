Боевики на Донбассе начали призыв - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Боевики на Донбассе начали кампанию по призыву мужского населения в возрасте от 18 до 45 лет для прохождения сборов с резервистами. Об этом сообщила капитан Юлия Шевченко из пресс-центра Министерства обороны Украины, информирует УНН.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ активизировало меры по поддержанию в готовности к применению соединений и частей армейских корпусов российско-оккупационных войск. На этой неделе оккупантами начата очередная кампания по призыву мужского населения в возрасте от 18 до 45 лет для прохождения сборов с резервистами в период с 23 по 27 ноября", - сообщила Шевченко.
По ее словам, с целью подготовки резервистов противником проведено уточнение мобилизационного резерва российско-оккупационных войск, организовано вручение "военнообязанным" призывных повесток и развернуто полевые лагеря на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, по данным разведки, командование Вооруженных сил Российской Федерации продолжает повышать боевую готовность боевиков.