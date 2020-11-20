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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 20928 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 79885 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101093 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117228 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152144 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199962 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Боевики на Донбассе начали призыв - разведка

Боевики на Донбассе начали призыв - разведка

Киев  •  УНН

 • 18509 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Боевики на Донбассе начали кампанию по призыву мужского населения в возрасте от 18 до 45 лет для прохождения сборов с резервистами. Об этом сообщила капитан Юлия Шевченко из пресс-центра Министерства обороны Украины, информирует УНН.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ активизировало меры по поддержанию в готовности к применению соединений и частей армейских корпусов российско-оккупационных войск. На этой неделе оккупантами начата очередная кампания по призыву мужского населения в возрасте от 18 до 45 лет для прохождения сборов с резервистами в период с 23 по 27 ноября", - сообщила Шевченко.

По ее словам, с целью подготовки резервистов противником проведено уточнение мобилизационного резерва российско-оккупационных войск, организовано вручение "военнообязанным" призывных повесток и развернуто полевые лагеря на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, по данным разведки, командование Вооруженных сил Российской Федерации продолжает повышать боевую готовность боевиков.

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