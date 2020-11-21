ООС: боевики семь раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 20 ноября, боевики семь раз нарушили "режим тишины" в Донбассе. Несмотря на это, во время утренней сводки в штабе ООС сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, передает УНН.
“За прошедшие сутки, 20 ноября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, в районе населенного пункта Шумы враг применил стрелковое оружие, а неподалеку Каменки, Водяного, Пищевика, Павлополь и Авдеевки — стрелковое оружие и гранатометы различных систем.
Также, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного, оккупанты провели дистанционное минирование позиций наших войск используя запрещенные мины ПОМ-2”, — говорится в сообщении штаба.
Отмечается, что боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было.
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“С начала текущих суток, 21 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано”, — сообщили военные.
“Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня, вступивших в действие 27 июля 2020 года и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью”, — резюмировали военные.
Ранее разведка сообщила, что боевики в Донбассе начали призыв.