ООС: бойовики сім разів обстріляли українські позиції

КИЇВ. 14 квітня. УНН. 13 квітня збройні формування Російської Федерації, вкотре порушуючи взяті на себе зобов’язання з дотримання режиму припинення вогню, сім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Для припинення ворожих обстрілів українські захисники успішно застосували чергові вогневі засоби та зберегли контроль над ситуацією в регіоні. Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС, передає УНН.