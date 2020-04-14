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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 26349 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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ООС: боевики семь раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики семь раз обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 28415 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. 13 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, в очередной раз нарушая взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, семь раз обстреляли позиции Объединенных сил. В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники успешно применили дежурные огневые средства и сохранили контроль над ситуацией в регионе. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает УНН.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз открывал огонь по подразделениям Объединенных сил.

  • По защитникам Широкино враг по направлению населенного пункта Саханка выпустил шесть мин калибра 82 мм.
  • Позиции Объединенных сил у Песков противник по направлению населенного пункта Веселое обстрелял из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Против наших защитников рядом с Павлополем, Красногоровкой и Тарамчук оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра.
  • В районе Опытного украинские военные зафиксировали обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Подразделения Объединенных сил безотлагательно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил рядом с селом Крымское.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов 13 апреля не было.

За прошедшие сутки наши защитники, удерживая оборону, действовали решительно и дали враждебным подразделениям достойный отпор. Любые преступные попытки вооруженных формирований РФ обострить ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил с помощью имеющихся огневых средств.

По предварительным данным разведки, 13 апреля украинские военнослужащие отправили на лечение с ранениями различной степени тяжести менее двух российских наемников.

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С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня. Противник со станковых противотанковых гранатометов обстрелял наши позиции у Авдеевки, а из пулеметов крупного калибра - рядом с Красногоровкой. В ответ украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились. Потерь среди наших защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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