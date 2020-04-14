ООС: боевики семь раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 14 апреля. УНН. 13 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, в очередной раз нарушая взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, семь раз обстреляли позиции Объединенных сил. В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники успешно применили дежурные огневые средства и сохранили контроль над ситуацией в регионе. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает УНН.