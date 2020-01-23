ООС: бойовики шість разів обстріляли українські позиції, є загиблий і поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. 22 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, Ще один отримав поранення вночі 23 січня. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр ООС.
Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була присутня снайперська активність.
Чотири обстріли по наших позиціях відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
поруч з Павлополем – з ручного протитанкового гранатомету;
поблизу Талаківки – з великокаліберного кулемету, стрілецької зброї, а також снайперської гвинтівки;
неподалік Лебединського – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 2 міни, станкового протитанкового гранатомету – 4 постріли, а також великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;
поруч з населеним пунктом Водяне – з 82-мм міномету – 4 міни та великокаліберного кулемету.
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Два ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
поблизу Майорська – з великокаліберного кулемету;
в районі населеного пункту Шуми – з автоматичного станкового гранатомету.
Вчора, 22 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.
З початком цієї доби, 23 січня, російські окупаційні війська зі стрілецької зброї відкривали вогонь по захисникам Опитного, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
За поточну добу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.
Нагадаємо, у день візиту глави ОБСЄ до зони ООС бойовики скоротили кількість обстрілів.