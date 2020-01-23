ООС: боевики шесть раз обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. 22 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения ночью 23 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.
Четыре обстрелы по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:
рядом с Павлополем - с ручного противотанкового гранатомета;
вблизи Талаковки - из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, а также снайперской винтовки;
неподалеку Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, станковой противотанкового гранатомета - 4 выстрела, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
рядом с населенным пунктом Водяное - с 82-мм миномета - 4 мины и крупнокалиберного пулемета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Красный Крест отправил в ОРДЛО более 100 тонн гумконвоя
Два вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
вблизи Майорского - из крупнокалиберного пулемета;
в районе населенного пункта Шумы - с автоматической станковой гранатомета.
Вчера, 22 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.
С началом этих суток, 23 января, российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Опытного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
За текущие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Напомним, в день визита главы ОБСЕ в зону ООС боевики сократили количество обстрелов.