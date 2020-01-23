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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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ООС: боевики шесть раз обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненый

Киев • УНН

 • 22137 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. 22 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения ночью 23 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

ООС: боевики шесть раз обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненый

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.

Четыре обстрелы по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:

рядом с Павлополем - с ручного противотанкового гранатомета;
вблизи Талаковки - из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, а также снайперской винтовки;
неподалеку Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, станковой противотанкового гранатомета - 4 выстрела, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
рядом с населенным пунктом Водяное - с 82-мм миномета - 4 мины и крупнокалиберного пулемета.

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Два вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

вблизи Майорского - из крупнокалиберного пулемета;
в районе населенного пункта Шумы - с автоматической станковой гранатомета.

Вчера, 22 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

С началом этих суток, 23 января, российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Опытного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

За текущие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Напомним, в день визита главы ОБСЕ в зону ООС боевики сократили количество обстрелов.

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