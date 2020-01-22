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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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У день візиту глави ОБСЄ до зони ООС бойовики скоротили кількість обстрілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. 21 січня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 82-мм мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

У день візиту глави ОБСЄ до зони ООС бойовики скоротили кількість обстрілів

Два обстріли по нашим позиціям зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

неподалік населеного пункту Красногорівка – зі стрілецької зброї;
поруч з Водяним – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Один обстріл по нашим позиціям відкривався неподалік населеного пункту Зайцеве, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Противник застосував міномети калібру 82-мм – 4 міни, станковий протитанковий гранатомет – 3 постріли, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю

Вчора, 21 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початком цієї доби, 22 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, 21 січня розпочався робочий візит голови ОБСЄ до зони ООС.

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