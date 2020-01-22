В день визита главы ОБСЕ в зону ООС боевики сократили количество обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. 21 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Два обстрелы по нашим позициям зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
недалеко от населенного пункта Красногоровка - из стрелкового оружия;
рядом с Водяным - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Один обстрел по нашим позициям открывался недалеко от населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Противник применил минометы калибра 82-мм - 4 мины, станковый противотанковый гранатомет - 3 выстрела, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие
Вчера, 21 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С началом этих суток, 22 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.
Напомним, 21 января начался рабочий визит председателя ОБСЕ в зону ООС.