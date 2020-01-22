В день визита главы ОБСЕ в зону ООС боевики сократили количество обстрелов

Два обстрелы по нашим позициям зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

недалеко от населенного пункта Красногоровка - из стрелкового оружия;

рядом с Водяным - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Один обстрел по нашим позициям открывался недалеко от населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Противник применил минометы калибра 82-мм - 4 мины, станковый противотанковый гранатомет - 3 выстрела, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие

Вчера, 21 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом этих суток, 22 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, 21 января начался рабочий визит председателя ОБСЕ в зону ООС.