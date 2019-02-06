ООС: бойовики не обстрілювали позиції українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Протягом поточної доби російсько-окупаційні війська не здійснювали обстріл позицій українських військових. Про це повідомив спікер прес-центру Міноборони Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає УНН.
"За наявною інформацією, від початку цієї доби станом на 12.00 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ на лінії бойового зіткнення не зафіксовано", - зазначив Гуцуляк.
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Як повідомляв УНН, у зоні ООС поранено українського військовослужбовця.
Нагадаємо, за минулу добу російські бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню.