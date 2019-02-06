ООС: боевики не обстреливали позиции украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В течение текущих суток российско-оккупационные войска не совершали обстрел позиций украинских военных. Об этом сообщил спикер пресс-центра Минобороны Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает УНН.
"По имеющейся информации, с начала этого периода по состоянию на 12.00 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск на линии боевого столкновения не зафиксировано", - отметил Гуцуляк.
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Как сообщал УНН, в зоне ООС ранен украинский военнослужащий.
Напомним, за минувшие сутки российские боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.