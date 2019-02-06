ООС: боевики не обстреливали позиции украинских военных

"По имеющейся информации, с начала этого периода по состоянию на 12.00 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск на линии боевого столкновения не зафиксировано", - отметил Гуцуляк.

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Как сообщал УНН, в зоне ООС ранен украинский военнослужащий.

Напомним, за минувшие сутки российские боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.