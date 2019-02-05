У зоні ООС поранено українського військовослужбовця

"Протягом поточної доби, у період з 00:00 до 18:00, противник обстріляв позиції наших військ шість разів, в тому числі три рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

Так, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції українських військових з мінометів калібру 82 мм поблизу населеного пункту хутір Вільний, а з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів - в районі населеного пункту Троїцьке.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики тричі відкривали вогонь по позиціях наших захисників з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Опитне.

Також позиції наших військ бойовики обстріляли в районі селища Піски з автоматичних гранатометів.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

"Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - зазначили у штабі ООС.

Нагадаємо, 4 лютого бойовики 8 разів порушили режим тиші на Донбасі.

Крім того, окупанти обстріляли патруль СММ ОБСЄ.