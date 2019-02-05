В зоне ООС ранен украинский военнослужащий
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Представители незаконных вооруженных формирований шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил, в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник обстрелял позиции наших войск шесть раз, в том числе три раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружение", - говорится в сообщении.
Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм вблизи населенного пункта хутор Вольный, а из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов - в районе населенного пункта Троицкое.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды открывали огонь по позициям наших защитников из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Опытное.
Также позиции наших войск боевики обстреляли в районе поселка Пески из автоматических гранатометов.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
"Подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 4 февраля боевики 8 раз нарушили режим тишины в Донбассе.
Кроме того, оккупанты обстреляли патруль СММ ОБСЕ.