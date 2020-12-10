ООС: бойовики дев'ять разів порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Минулої доби, 9 грудня, бойовики дев'ять разів порушили “режим тиші” на Донбасі. Попри це, під час ранкового зведення у штабі ООС повідомили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, інформує УНН.
“Впродовж минулої доби, 9 грудня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню”, — йдеться у повідомленні.
Так, по українських позиціях неподалік Талаківки російсько-окупаційні війська тричі відкривали провокаційний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі населеного пункту Водяне противник також провокував наших захисників зі стрілецької зброї, а поблизу Авдіївки, крім цього, ще й з автоматичного станкового гранатомета.
Для коригування вогню з АГС зі сторони населеного пункту Мінеральне ворог застосував БпЛА типу “квадрокоптер”. Українським воїнам знадобилося всього декілька пострілів зі стрілецької зброї, аби після перетину лінії розмежування збити БпЛА противника.
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“Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів немає”, — повідомили у штабі.
“Також, нашими захисниками виявлено факт інженерного обладнання позицій противником у бік українських підрозділів в районі населеного пункту Водяне та Луганське. Біля останнього противник здійснив для цього три підриви з використанням зарядів розмінування.
Про зухвалі та підступні дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін”, — повідомили військові.
“Від початку поточної доби, 10 грудня, на ділянках відповідальності українських підрозділів противник один раз порушив досягнуті домовленості. Так, ворог здійснив кілька пострілів зі стрілецької зброї неподалік Мар’їнки”, — розповіли у штабі ООС.
“Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає”, — йдеться у повідомленні.
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