ООС: боевики девять раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. За прошедшие сутки, 9 декабря, боевики девять раз нарушили “режим тишины” на Донбассе. Несмотря на это, во время утренней сводки в штабе ООС сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, передает УНН.
“На протяжении прошлых суток, 9 декабря, в районах ответственности наших бригад зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня”, — говорится в сообщении.
Так, по украинским позициям неподалеку от Талаковки российско-оккупационные войска трижды открывали провокационный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Водяное противник также провоцировал наших защитников из стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки, кроме этого, еще и из автоматического станкового гранатомета.
Для корректировки огня из АГС со стороны населенного пункта Минеральное враг применил БПЛА типа “квадрокоптер”. Украинский воинам понадобилось всего несколько выстрелов из стрелкового оружия, чтобы после пересечения линии разграничения сбить БПЛА противника.
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“Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов нет”, — сообщили в штабе.
“Также, нашими защитниками выявлен факт инженерного оборудования позиций противником в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Водяное и Луганское. Около последнего противник совершил для этого три подрыва с использованием зарядов разминирования.
Про дерзкие и коварные действия российско-оккупационных войск немедленно было сообщено представителей ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон”, — сообщили военные.
“С начала текущих суток, 10 декабря, на участках ответственности украинских подразделений противник один раз нарушил достигнутые договоренности. Так, враг произвел несколько выстрелов из стрелкового оружия неподалеку Марьинки”, — рассказали в штабе ООС.
“Враждебные выстрелы были неприцельны, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет”, — говорится в сообщении.
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