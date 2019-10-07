ООС: бойовики 25 разів обстріляли українські позиції, є загиблий та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. 6 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 25 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї. Крім того, противник навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 15 обстрілів:
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- тричі поблизу Новотроїцького – з озброєння БМП, гранатометів різних систем;
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- двічі неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета, снайперської та стрілецької зброї;
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- двічі поблизу Павлополя – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
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- двічі поблизу Авдіївки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
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- неподалік Богданівки та поблизу Новогнатівки – з гранатометів різних систем;
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- поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- неподалік Березового – зі станкового протитанкового гранатомета;
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- поблизу Пищевика – з гранатометів різних систем;
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- неподалік Новомихайлівки – зі стрілецької зброї.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 10 обстрілів:
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- тричі неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, а також з підствольного гранатомета і стрілецької зброї;
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- неподалік Попасної – зі стрілецької зброї;
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- в районі Золотого-4 – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
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- поблизу Луганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- неподалік Золотого – зі станкового протитанкового гранатомета;
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- в районі Зайцевого та неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм;
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- поблизу Новолуганського – з міномета калібру 82 мм,ручного протитанкового гранатомета.
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За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще один – отримав поранення.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл неподалік Травневого – з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї.
"Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - резюмували у повідомленні.
Нагадаємо, між КПВВ та мостом у Станиці Луганській встановлять автобусні зупинки.