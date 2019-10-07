ООС: бойовики 25 разів обстріляли українські позиції, є загиблий та поранені

$41.400.13
45.840.29
ukru
На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 12790 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 23023 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 62084 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 49693 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 48549 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 262427 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 170059 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 140234 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 141254 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 153359 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
3м/с
36%
Популярнi новини

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 57182 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 39828 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 56845 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 53522 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 24649 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 62111 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 262447 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 210862 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 327077 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 345352 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Борис Пісторіус

Рустем Умєров

Стів Віткофф

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 434 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 602 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 9934 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 57359 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 40329 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

ООС: бойовики 25 разів обстріляли українські позиції, є загиблий та поранені

Київ • УНН

 • 10403 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. 6 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 25 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї. Крім того, противник навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

ООС: бойовики 25 разів обстріляли українські позиції, є загиблий та поранені

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 15 обстрілів:

  • тричі поблизу Новотроїцького – з озброєння БМП, гранатометів різних систем;
  • двічі неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета, снайперської та стрілецької зброї;
  • двічі поблизу Павлополя – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
  • двічі поблизу Авдіївки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
  • неподалік Богданівки та поблизу Новогнатівки – з гранатометів різних систем;
  • поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • неподалік Березового – зі станкового протитанкового гранатомета;
  • поблизу Пищевика – з гранатометів різних систем;
  • неподалік Новомихайлівки – зі стрілецької зброї.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Разумков розповів про “червоні лінії” у проекті закону про особливий статус Донбасу

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 10 обстрілів:

  • тричі неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, а також з підствольного гранатомета і стрілецької зброї;
  • неподалік Попасної – зі стрілецької зброї;
  • в районі Золотого-4 – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
  • поблизу Луганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • неподалік Золотого – зі станкового протитанкового гранатомета;
  • в районі Зайцевого та неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм;
  • поблизу Новолуганського – з міномета калібру 82 мм,ручного протитанкового гранатомета.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще один – отримав поранення.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл неподалік Травневого – з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї.

"Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - резюмували у повідомленні.

Нагадаємо, між КПВВ та мостом у Станиці Луганській встановлять автобусні зупинки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$63.36
Bitcoin
$82,098.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.23
Золото
$3,251.34
Ethereum
$1,556.47