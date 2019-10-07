Між КПВВ та мостом у Станиці Луганській встановлять автобусні зупинки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Станиці Луганській між контрольним пунктом в'їзду-виїзду та мостом змонтують дві автобусних зупинки. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Луганської обласної державної адміністрації у Facebook.
“6 жовтня, о 7:30 працівники ТОВ „Укртрансміст“ продовжили демонтаж зруйнованої частини мосту через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до цих робіт долучилися 10 осіб, а також були задіяні автокран, автопідйомник, бортовий автомобіль, компресор.
“Співробітники ТОВ „Флангер“ займаються встановленням стовпчиків на автодорозі від КПВВ до мосту для розділення потоку пішоходів від частини дороги, по якій курсує автобус”, — йдеться у дописі.
Додається, що пізніше, в процесі будівельних робіт, в район зруйнованого мосту прибули чотири працівники ТОВ “Українська будівельна компанія”.
“Ними проводитиметься монтаж двох автобусних зупинок. Перша з них буде розташована біля будівлі Червоного Хреста, друга — в районі зруйнованого мосту”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Криклій заявив, що будівництво на КПВВ “Чонгар” та “Каланчак” завершать раніше, ніж планували.