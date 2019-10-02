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Криклій заявив, що будівництво на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" завершать раніше, ніж планували

Київ • УНН

 • 10719 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Будівництво тимчасових споруд на КПВВ “Чонгар” та “Каланчак” завершиться раніше запланованого терміну, також буде зекономлено близько 30-35% коштів. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури.

Криклій заявив, що будівництво на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" завершать раніше, ніж планували

Криклій зазначив, що будівництво, про яке говорилось понад 2 роки, стало реальністю в вересні 2019 року.

“Ми швидше, ніж графіком було передбачено, виконаємо будівництво режимної і сервісних частин, ми ще додатково зекономимо приблизно 30-35 %, оскільки початкові ціни, які були ініційовані та поставлені за тендером, за повідомленням від правоохоронних органів, мали деякі підприємства ознаки фіктивності. Таке рішення нам дозволяє і зекономити гроші, і здійснити все вчасно”, — заявив міністр інфраструктури.

На контрольному пункті “Каланчак” вже здійснено монтаж фундаментів адміністративно-службової будівлі, будівель паспортного та митного контролю і поглибленого огляду транспортних засобів, виконано вертикальну гідроізоляцію фундаментів.

Продовжуються роботи з планування будівельного майданчика. На контрольному пункті “Чонгар” влаштовано монолітні фундаменти (плити) будівлі паспортного та митного контролю, котловани та щебеневу основу під фундаменти будівлі поглибленого огляду автотранспорту, навісів, вольєру для службових собак.

Нагадаємо, поряд КПВВ “Чонгар” та “Каланчак” облаштовують станції, з яких українські перевізники будуть перевозити пасажирів територією України.

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