Криклий заявил, что строительство на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" завершат раньше, чем планировали
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Строительство временных сооружений на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" завершится раньше запланированного срока, также будет сэкономлено около 30-35% средств. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Криклий отметил, что строительство, о котором говорилось более 2 лет, стало реальностью в сентябре 2019 года.
“Мы быстрее, чем было предусмотрено графиком, выполним строительство режимной и сервисных частей, мы еще дополнительно сэкономим примерно 30-35%, поскольку начальные цены, которые были инициированы и поставлены по тендеру, по сообщению от правоохранительных органов, имели некоторые предприятия признаки фиктивности. Такое решение нам позволяет и сэкономить деньги, и осуществить все вовремя", - заявил министр инфраструктуры.
На контрольном пункте “Каланчак” уже осуществлен монтаж фундаментов административно-служебного здания, зданий паспортного и таможенного контроля и углубленного осмотра транспортных средств, выполнено вертикальную гидроизоляцию фундаментов.
Продолжаются работы по планированию строительной площадки. На контрольном пункте “Чонгар” устроены монолитные фундаменты (плиты) здания паспортного и таможенного контроля, котлованы и щебеночное основание под фундаменты здания углубленного осмотра автотранспорта, навесов, вольер для служебных собак.
Напомним, возле КПВВ “Чонгар” и “Каланчак” обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины.