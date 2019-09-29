Криклій спростував інформацію про відновлення рейсів до Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Міністр інфраструктури України Владислав Криклій у неділю заявив, що низка ЗМІ “перекрутила” його слова, та спростував інформацію про відновлення рейсів до чи з анексованого Росією Криму. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Я звісно розумію, що все, що не некролог — реклама, але щоб настільки перекрутити добрі справи та зробити з мене сепаратиста - треба точно мати конкретну мету та замовника. Навіть рідна мати розхвилювалась, і з самого ранку зі слізами запитувала про можливість відновлення прямих пасажирських перевезень на Крим”, — написав міністр.
Він пояснив, що, за дорученням Президента України наразі триває будівництво КПВВ “Чонгар” та “Каланчак” — поряд з КПВВ облаштовують станції, з яких українські перевізники будуть перевозити пасажирів територією України.
“Повторю — українські перевізники виключно по Україні. Не йдеться про відновлення будь-яких рейсів до/з окупованого Криму. Йдеться про створення людських умов для пасажирів, які матимуть змогу на станції біля КПВВ сісти в автобус легального українського перевізника і прямувати далі Україною. Хто хоч раз був на Чонгарі, а не бореться за звільнення Криму виключно з дивану в фейсбуці, зрозуміє. Крим — це Україна”, — підкреслив Криклій.
Як повідомляв УНН, в інтерв’ю 28 вересня міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що на адміністративній межі з Кримом на контрольованих пунктах в’їзду-виїзду з’являться офіційні перевізники.
Пізніше низка ЗМІ розцінила слова міністра як заяву про відновлення транспортного сполучення між материковою Україною і анексованим Кримом.