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Криклий опроверг информацию о возобновлении рейсов в Крым

Киев • УНН

 • 14150 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в воскресенье заявил, что ряд СМИ "исказил" его слова, и опроверг информацию о возобновлении рейсов в или из аннексированного Россией Крыма. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Криклий опроверг информацию о возобновлении рейсов в Крым

"Я конечно понимаю, что все, что не некролог - реклама, но чтобы настолько извратить добрые дела и сделать из меня сепаратиста - надо точно иметь конкретную цель и заказчика. Даже родная мать разволновалась, и с самого утра со слезами спрашивала о возможности возобновления прямых пассажирских перевозок на Крым", - написал министр.

Он пояснил, что, по поручению Президента Украины сейчас идет строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" - рядом с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины.

"Повторю - украинские перевозчики исключительно по Украине. Речь не идет о восстановлении любых рейсов в/из оккупированного Крыма. Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции у КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше по Украине. Кто хоть раз был на Чонгаре, а не борется за освобождение Крыма исключительно с дивана в фейсбуке, поймет. Крым - это Украина", - подчеркнул Криклий.

Как сообщал УНН, в интервью 28 сентября министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что на административной границе с Крымом на контролируемых пунктах въезда-выезда появятся официальные перевозчики.

Позже ряд СМИ расценили слова министра как заявление о восстановлении транспортного сообщения между материковой Украины и аннексированным Крымом.

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