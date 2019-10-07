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Между КПВВ и мостом в Станице Луганской установят автобусные остановки

Киев • УНН

 • 14119 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. В Станице Луганской между контрольным пунктом въезда-выезда и мостом смонтируют два автобусных остановки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Луганской областной государственной администрации в Facebook.

Между КПВВ и мостом в Станице Луганской установят автобусные остановки

“6 октября, в 7:30 работники ООО „Укртрансмист“ продолжили демонтаж разрушенной части моста через реку Северский Донец в Станице Луганской”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что к этим работам присоединились 10 человек, а также были задействованы автокран, автоподъемник, бортовой автомобиль, компрессор.

“Сотрудники ООО „Флангер“ занимаются установлением колонок на автодороге от КПВВ к мосту для разделения потока пешеходов от части дороги, по которой курсирует автобус”, — говорится в заметке.

Добавляется, что позже, в процессе строительных работ, в район разрушенного моста прибыли четыре работника ООО “Украинская строительная компания”.

“Ими будет проводиться монтаж двух автобусных остановок. Первая из них будет расположена у здания Красного Креста, вторая — в районе разрушенного моста”, — говорится в сообщении.

Напомним, Криклий заявил, что строительство на КПВВ “Чонгар” и “Каланчак” завершат раньше, чем планировали.

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