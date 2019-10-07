ООС: боевики 25 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненые

КИЕВ. 7 октября. УНН. 6 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия. Кроме того, противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое со станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.