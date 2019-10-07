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ООС: боевики 25 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненые

Киев • УНН

 • 10403 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. 6 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия. Кроме того, противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое со станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: боевики 25 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненые

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 15 обстрелов:

  • трижды вблизи Новотроицкого — из вооружения БМП, гранатометов различных систем;
  • дважды неподалеку от Красногоровки — со станкового противотанкового гранатомета, снайперской и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Павлополя — из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Авдеевки — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Богдановки и вблизи Новогнатовки — из гранатометов различных систем;
  • вблизи Водяного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Березового — со станкового противотанкового гранатомета;
  • вблизи Пищевика — из гранатометов различных систем;
  • неподалеку от Новомихайловки — из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 10 обстрелов:

  • трижды неподалеку от Новолуганского — из минометов калибра 82 мм, а также из подствольного гранатомета и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Попасной — из стрелкового оружия;
  • в районе Золотого-4 — со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • вблизи Луганского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Золотого — со станкового противотанкового гранатомета;
  • в районе Зайцевого и неподалеку от Луганского — из минометов калибра 82 мм;
  • вблизи Новолуганского — из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один — получил ранения.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил обстрел недалеко Майского — из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия.

“На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было”, — резюмировали в сообщении.

Напомним, между КПВВ и мостом в Станице Луганской установят автобусные остановки.

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