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ООС: бойовики 21 раз обстріляли українські позиції, шість бійців поранено

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. 7 травня збройні формування Російської Федерації 21 раз порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів шість військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

ООС: бойовики 21 раз обстріляли українські позиції, шість бійців поранено

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БпЛА, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі вів вогонь по наших військовослужбовцях неподалік Мар’їнки – з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Старогнатівка противник застосував безпілотний літальний апарат, скинувши постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил, а згодом обстріляв наших військовослужбовців з озброєння бойових машин піхоти.

По оборонцях Широкиного ворог тричі вів вогонь із застосуванням 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а захисників Новоселівки Другої обстріляв з автоматичних станкових гранатометів.

Біля населеного пункту Авдіївка російські окупанти вдень застосували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а з настанням темряви – великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Неподалік Тарамчука, Пісків та Невельського противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу селища міського типу Новотошківське ворог чотири рази відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами озброєнь. Загалом окупанти використали тут 19 артилерійських снарядів калібру 122 мм та 10 мін 120-го і 82-го калібру.

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Околиці Оріхового ворог двічі обстріляв з мінометів калібру 82 мм, випустивши 30 мін, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Оборонців Кримського ворог двічі обстрілював – з мінометів 120-го та 82-го калібру.

Внаслідок ворожих обстрілів шість військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, 7 травня українські військовослужбовці знищили 7 російських окупантів та ще 5 поранили. Окрім цього наші воїни знищили військову вантажівку противника.

Від початку 8 травня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник випустив 24 міни 120-го калібру по наших позиціях біля Оріхового, а також застосовував станкові протитанкові гранатомети. У відповідь наші воїни оперативно застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

За поточну добу, 8 травня, втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, в СБУ повідомили про 214 осіб, що перебувають в списку незаконно позбавлених волі на непідконтрольних територіях.

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