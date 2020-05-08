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ООС: боевики 21 раз обстреляли украинские позиции, шесть бойцов ранены

Киев • УНН

 • 13680 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. 7 мая вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: боевики 21 раз обстреляли украинские позиции, шесть бойцов ранены

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды вел огонь по нашим военнослужащим неподалеку Марьинки - из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Старогнатовка противник применил беспилотный летательный аппарат, сбросив выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил, а затем обстрелял наших военнослужащих из вооружения боевых машин пехоты.

По защитника Широкиного враг трижды вел огонь с применением 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Новоселовки Второй обстреляли из автоматических станковых гранатометов.

У населенного пункта Авдеевка российские оккупанты днем применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а с наступлением темноты - крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Тарамчука, Песков и Невельского противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи поселка городского типа Новотошковское враг четыре раза открывал огонь из запрещенных минского соглашениями вооружений. В общем оккупанты использовали здесь 19 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 10 мин 120-го и 82-го калибра.

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Окрестности Орехово враг дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, выпустив 30 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Крымского враг дважды обстреливал - из минометов 120-го и 82-го калибра.

Вследствие вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, 7 мая украинские военнослужащие уничтожили 7 российских оккупантов и еще 5 ранили. Кроме этого наши воины уничтожили военный грузовик противника.

С начала 8 мая в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник выпустил 24 мины 120-го калибра по нашим позициям у Орехового, а также применял станковые противотанковые гранатометы. В ответ наши воины оперативно применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.

За текущие сутки, 8 мая, потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, в СБУ сообщили о 214 людях, находящихся в списке незаконно лишенных свободы неподконтрольных территориях.

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