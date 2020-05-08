ООС: боевики 21 раз обстреляли украинские позиции, шесть бойцов ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. 7 мая вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды вел огонь по нашим военнослужащим неподалеку Марьинки - из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Старогнатовка противник применил беспилотный летательный аппарат, сбросив выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил, а затем обстрелял наших военнослужащих из вооружения боевых машин пехоты.
По защитника Широкиного враг трижды вел огонь с применением 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Новоселовки Второй обстреляли из автоматических станковых гранатометов.
У населенного пункта Авдеевка российские оккупанты днем применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а с наступлением темноты - крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Неподалеку Тарамчука, Песков и Невельского противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи поселка городского типа Новотошковское враг четыре раза открывал огонь из запрещенных минского соглашениями вооружений. В общем оккупанты использовали здесь 19 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 10 мин 120-го и 82-го калибра.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики активизировали подготовку для проведения ротации "передовых подразделений" - разведка
Окрестности Орехово враг дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, выпустив 30 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Крымского враг дважды обстреливал - из минометов 120-го и 82-го калибра.
Вследствие вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
По данным разведки, 7 мая украинские военнослужащие уничтожили 7 российских оккупантов и еще 5 ранили. Кроме этого наши воины уничтожили военный грузовик противника.
С начала 8 мая в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник выпустил 24 мины 120-го калибра по нашим позициям у Орехового, а также применял станковые противотанковые гранатометы. В ответ наши воины оперативно применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.
За текущие сутки, 8 мая, потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, в СБУ сообщили о 214 людях, находящихся в списке незаконно лишенных свободы неподконтрольных территориях.