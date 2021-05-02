ООС: бойовики 12 разів порушили "режим тиші", є поранений

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил. Протягом минулої доби, 1 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомили у штабі ООС, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що біля населеного пункту Шуми противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру.

Тричі ворог відкривав вогонь у бік позицій наших захисників неподалік населеного пункту Південне, застосувавши міномети 82-го калібру, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Поблизу Пісків противник двічі здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь із станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Біля Водяного збройні формування Російської Федерації застосували підствольні гранатомети, а у передмісті Талаківки — гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Поблизу населеного пункту Майорськ був помічений ворожий БПЛА з перетином лінії розмежування, а в районі населеного пункту Водяне, застосувавши безпілотний літальний апарат, російсько-окупаційні війська скинули осколкові гранати ВОГ-17 на позиції українських військових.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого — задовільний.

Реакція української сторони

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Ситуація від початку доби

Станом на 7 годину ранку, 2 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Доповнення

Зеленський 20 квітня у своєму відеозверненні запропонував Путіну зустрітися “в будь-якій точці” Донбасу, де відбувається конфлікт. Звертаючись до Росії, український президент також зазначив, що різні погляди Києва і Москви на минуле і майбутнє можна розглядати не як проблему, а як можливість.

У відповідь президент РФ Володимир Путін 22 квітня відмовився щодо зустрічі на Донбасі, заявивши про готовність обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським двосторонні відносини в будь-який зручний час — у Москві, а щодо Донбасу порадив спочатку поговорити з “ДНР” і “ЛНР”.

26 квітня Зеленський доручив керівнику ОП Андрію Єрмаку організувати його зустріч з російським лідером Володимиром Путіним.

На тлі таких заяв ватажки “ДНР” і “ЛНР” і собі запросили Зеленського на Донбас. Можливість таких перемовин спочатку відкинув представник української делегації в ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович. “Наша позиція принципова, вона полягає в тому, що жодних переговорів з так званими “ЛНР” і “ДНР” не буде і не може бути, навіть в умовному просторі, в режимі “фантастика на другому поверсі”, — сказав він.

Про те, що не розмовлятиме з терористами, заявив і Зеленський.

Згодом почали точитися розмови про розгляд як місця для зустрічі Зеленського і Путіна Ватикану.

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